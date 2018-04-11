09:25, 11 Апреля 2018
Госдума ужесточила требования к безопасности в лагерях после гибели детей на Сямозере
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Госдума приняла закон, повышающий государственный и общественный контроль в сфере детского отдыха.
Согласно документу, станет обязательным типовой договор, в котором прописана информация об условиях отдыха ребенка. С момента его подписания будет отсчитываться начало взаимодействия семьи и организации отдыха детей и их оздоровления.
Также вводится новая форма общественного контроля за работой региональных властей по организации детского отдыха. Реестр региональных учреждений, обеспечивающих детский отдых, должен будет стать публичным.
Подробнее читайте на "Вестях Карелии".
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