Госдума ужесточила требования к безопасности в лагерях после гибели детей на Сямозере

Госдума приняла закон, повышающий государственный и общественный контроль в сфере детского отдыха.

Согласно документу, станет обязательным типовой договор, в котором прописана информация об условиях отдыха ребенка. С момента его подписания будет отсчитываться начало взаимодействия семьи и организации отдыха детей и их оздоровления.

Также вводится новая форма общественного контроля за работой региональных властей по организации детского отдыха. Реестр региональных учреждений, обеспечивающих детский отдых, должен будет стать публичным.

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