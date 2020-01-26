Госдума заинтересовалась санкциями за скрутку одометров, ввести которые ранее предложил Элиссан Шандалович

В Государственной Думе в феврале планируют обсудить введение наказания за скрутку пробега у подержанных автомобилей, сообщила газета "Известия".

Напомним, в 2019 году Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович подготовил законодательные инициативы о введении штрафов за умышленную корректировку показаний одометров и запрете рекламы услуг по их скручиванию.

Как пояснил спикер карельского парламента, в СМИ и в Интернете нередко можно встретить рекламу услуг по корректировке показаний одометров транспортных средств. В то же время, по данным из открытых источников, значительная часть продаваемых на вторичном рынке автомобилей в России имеют скрученный пробег. Покупатели таких машин, введенные недобросовестными продавцами в заблуждение, приобретают транспортные средства с заниженным пробегом. Это не позволяет достоверно оценить техническое состояние приобретенного автомобиля, определить степень и достаточность его техобслуживания, что порой приводит к авариям, ставящим под угрозу жизни людей.

В настоящее время ответственность за корректировку показаний одометра на законодательном уровне отсутствует. Разработанный Элиссаном Шандаловичем проект закона предусматривал дополнение КоАП РФ новой статьей "Умышленная корректировка показаний одометра транспортного средства". За незаконные действия предполагалось введение штрафов.

Другим законопроектом предлагалось внести изменения в статью 7 Федерального закона "О рекламе", установив запрет рекламы услуг по корректировке показаний одометра транспортных средств.

Введение ответственности за скрутку одометров, считает Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович, позволит предотвратить умышленную корректировку показаний одометров при продаже автомобилей на вторичном рынке, что в том числе положительно скажется на снижении аварийности на дорогах России.