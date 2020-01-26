890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Учения: как тушили пожар и спасали людей из торгового центра "КЕЙ" (ФОТОРЕПОРТАЖ)
26.01.2020 17:06
Жильцам сгоревшего под Петрозаводском дома нужна помощь 1
Сегодня 10:14
ГИБДД Петрозаводска объявила в розыск водителя, который наехал на пешехода и скрылся
Сегодня 07:25
Стало известно, когда в Петрозаводске отремонтируют мосты 9
Сегодня 10:17

Госдума заинтересовалась санкциями за скрутку одометров, ввести которые ранее предложил Элиссан Шандалович

Новости. Общество
13:22, 27 Января 2020
фото: © Столица на Онего
Загрузка...

В Государственной Думе в феврале планируют обсудить введение наказания за скрутку пробега у подержанных автомобилей, сообщила газета "Известия".

Напомним, в 2019 году Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович подготовил законодательные инициативы о введении штрафов за умышленную корректировку показаний одометров и запрете рекламы услуг по их скручиванию.

Как пояснил спикер карельского парламента, в СМИ и в Интернете нередко можно встретить рекламу услуг по корректировке показаний одометров транспортных средств. В то же время, по данным из открытых источников, значительная часть продаваемых на вторичном рынке автомобилей в России имеют скрученный пробег. Покупатели таких машин, введенные недобросовестными продавцами в заблуждение, приобретают транспортные средства с заниженным пробегом. Это не позволяет достоверно оценить техническое состояние приобретенного автомобиля, определить степень и достаточность его техобслуживания, что порой приводит к авариям, ставящим под угрозу жизни людей.

В настоящее время ответственность за корректировку показаний одометра на законодательном уровне отсутствует. Разработанный Элиссаном Шандаловичем проект закона предусматривал дополнение КоАП РФ новой статьей "Умышленная корректировка показаний одометра транспортного средства". За незаконные действия предполагалось введение штрафов.

Другим законопроектом предлагалось внести изменения в статью 7 Федерального закона "О рекламе", установив запрет рекламы услуг по корректировке показаний одометра транспортных средств.

Введение ответственности за скрутку одометров, считает Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович, позволит предотвратить умышленную корректировку показаний одометров при продаже автомобилей на вторичном рынке, что в том числе положительно скажется на снижении аварийности на дорогах России.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.01.2020, 13:00
Массовая драка у кафе "Мангал" произошла ночью в Петрозаводске (ВИДЕО)
20.01.2020, 13:42
Новогодняя конструкция рухнула на посетителей катка в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
20.01.2020, 13:07
Трое рыбаков на снегоходе утонули в Карелии
21.01.2020, 18:40
Все больше людей устраиваются на работу в Финляндию, чтобы получить вид на жительство
23.01.2020, 15:20
Дым до небес: Авария с пострадавшими произошла под Петрозаводском (ФОТО)
22.01.2020, 09:16
Женщина скончалась в "скорой" после крупного пожара в Петрозаводске

Аналитика

Сегодня 09:33
Обществоведение
Ирина Мирошник: "Город к ремонту готов" 2
Глава Петрозаводска Ирина Мирошник рассказала о том, какие изменения произойдут в городе к 100-летию республики.
Самые страшные злодеи Карелии 4
24.01.2020 09:56
Куда пропала взятка
23.01.2020 13:33
Преимущества баннерной рекламы
23.01.2020 09:04
Десять лучших книг 2019, которые вы могли пропустить 4
22.01.2020 12:10
Вся аналитика

Чтиво

24.01.2020 13:30
Без политики
"Костная клиника": меняем разношенные боты на изящные туфли
"Косточки" или "шишки" на стопе – проблема, знакомая многим. Что является причиной возникновения данного дефекта, доставляющего неудобства и боль, и как избавиться от этой проблемы?
"Умоляюще просим принять нашу Корелию под защиту Британии" 8
24.01.2020 12:59
Как восстановить волосы зимой: подборка бюджетных средств
20.01.2020 12:02
архив чтиво

Медиа

Открытие катка в Губернаторском парке в 2020
Новое
Сегодня 15:09
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»