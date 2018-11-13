Госкомитет Карелии по ценам и тарифам приглашает в группу "ВКонтакте"

Теперь актуальные вопросы о повышение цен на услуги ЖКХ можно будет задать специалистам в соцсети.

Государственный комитет Карелии по ценам и тарифам приглашает присоединиться к официальной группе ведомства в социальной сети "ВКонтакте".

Сообщество организовано в целях более интенсивной работы с потребителями, размещения актуальной информации о деятельности Госкомитета, а также для создания обратной связи с населением республики.

В группе публикуются ссылки на действующие в регионе тарифы, отчеты о проделанной работе, материалы о важных встречах и мероприятиях, другая не менее полезная информация.

Кроме того, в сообществе действует система сообщений, в рамках которой потребители могут получить компетентные ответы специалистов государственного органа в области тарифообразования.