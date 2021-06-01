Госкомитет Карелии по ценам и тарифам проведет «горячую линию»

Руководители и специалисты Госкомитета Карелии по ценам и тарифам проведут 3 июня «горячую линию», сообщили в правительстве республики.

В первый четверг месяца, 3 июня, с 17.00 до 18.00 часов в Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам состоится «горячая линия».

В течение часа жители Карелии смогут получить компетентные консультации от руководителей и специалистов ведомства.

Вопросы, связанные с государственным регулированием цен и тарифов в регионе, можно задать по телефону: (814 2) 77-79-49.