Госкомитет Карелии по ценам и тарифам проведет "горячую линию"

В Госкомитете Карелии по ценам и тарифам 2 июля состоится "горячая линия".

Как сообщили в Государственном комитете Карелии по ценам и тарифа, 2 июля с 17.00 до 18.00 часов состоится "горячая линия".

В течение часа все желающие граждане смогут получить компетентные консультации от руководителей и специалистов ведомства.

Вопросы, связанные с государственным регулированием цен и тарифов в регионе, можно задать по телефону: (814 2) 57-62-38.

Напомним, регоператор "Автоспецтранс" сообщил об увеличении тарифа на коммунальную услугу "обращение с твердыми коммунальными отходами".