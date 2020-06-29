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Госкомитет Карелии по ценам и тарифам проведет "горячую линию"

Новости. Общество
17:40, 30 Июня 2020
фото: © shutterstock.com
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В Госкомитете Карелии по ценам и тарифам 2 июля состоится "горячая линия".

Как сообщили в Государственном комитете Карелии по ценам и тарифа, 2 июля  с 17.00 до 18.00 часов состоится "горячая линия".

В течение часа все желающие граждане смогут получить компетентные консультации от руководителей и специалистов ведомства.

Вопросы, связанные с государственным регулированием цен и тарифов в регионе, можно задать по телефону: (814 2) 57-62-38.

Напомним, регоператор "Автоспецтранс" сообщил об увеличении тарифа на коммунальную услугу "обращение с твердыми коммунальными отходами".

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Комментарии

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бюджет
2020-06-30 17:48:22
Тарифы "тормознут", как никак ВИРУС, или ввысь ????
Гость
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