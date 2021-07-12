Госкомитет по ЧС Карелии объяснил, как свалка могла полыхнуть из-за «небольшого стеклышка»

Государственный комитет Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения назвал предполагаемые причины пожара на свалке мусора в Олонецком районе.

Пожар произошел в воскресенье 11 июля в деревне Судалица. Около дороги загорелась несанкционированная свалка.



Для ликвидации пожара потребовалось две пожарных машины и 5 человек личного состава.

«В такую жару причиной пожара может стать даже небольшое стеклышко. Сейчас нет дождей, земля и растительности сухие, из-за чего быстро вспыхивают из-за брошенного окурка или направленного усиленного луча солнца», — говорится в сообщении комитета.





