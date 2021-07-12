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Госкомитет по ЧС Карелии объяснил, как свалка могла полыхнуть из-за «небольшого стеклышка»

Новости. Общество
07:15, 13 Июля 2021
фото: pixabay

Государственный комитет Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения назвал предполагаемые причины пожара на свалке мусора в Олонецком районе.

Пожар произошел в воскресенье 11 июля в деревне Судалица. Около дороги загорелась несанкционированная свалка.

Для ликвидации пожара потребовалось две пожарных машины и  5 человек личного состава.

«В такую жару причиной пожара может стать даже небольшое стеклышко. Сейчас нет дождей, земля и растительности сухие, из-за чего быстро вспыхивают из-за брошенного окурка или направленного усиленного луча солнца», — говорится в сообщении комитета.


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