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Гособвинение признало факт внушительного влияния Геннадия Боднарчука на бывшего мэра Петрозаводска Ирину Мирошник

Новости. Общество
16:44, 03 Октября 2021
фото: ИА "Республика" / Борис Касьянов

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В ходе судебного процесса в Карелии стали известны скандальные подробности уголовного дела по обвинению в коррупции бывшего председателя Петросовета Геннадия Боднарчука.

В громкое уголовное дело бывшего председателя Петрозаводского городского совета Геннадия Боднарчука, которого обвиняют в нескольких преступлениях коррупционной направленности, оказались впутаны бывший сити-менеджер Петрозаводска Ирина Мирошник, политик Ройне Изюмов и крупный бизнесмен Евгений Михеев.

По версии следствия, экс-спикер Петросовета и бывший лидер городских «единороссов» Геннадий Боднарчук брал взятки у своего заместителя Валерия Матвеева, оказывал влияние на прежнего мэра карельской столицы Ирину Мирошник и одаривал деньгами своих политических конкурентов, превращая их в союзников.

Примечательно, что гособвинение в целом признало сам факт внушительного влияния Геннадия Боднарчука на чиновников мэрии Петрозаводска и конкретно на экс-главу карельской столицы Ирину Мирошник. По оценке обвинителя, воздействовать на первое лицо Петрозаводска подсудимому позволял авторитет и статус спикера горсовета.

«Боднарчук мог оказывать воздействие на должностных лиц администрации Петрозаводского городского округа, в том числе на главу Петрозаводского городского округа, и склонять их к совершению различных действий и бездействия по службе в интересах определенных лиц», - говорится в тексте обвинения.

В период интересующих следствие событий Петрозаводском руководила Ирина Мирошник. Она была назначена главой города депутатами горсовета под управлением именно Боднарчука.  Это произошло после удаления в отставку последнего избранного мэра Галины Ширшиной и отмены прямых выборов городского главы. В рамках резонансного уголовного дела гособвинение фактически указало на несамостоятельность и слабость позиции сити-менеджера столицы Карелии.

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Комментарии

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Беня
2021-10-03 20:20:49
Гена - карельский Доктор Зло :)
ПлачУ и ПлАчу
2021-10-03 19:34:03
ну раз признала, что без мозгов работала, может тогда и зарплату вернет городу?
Крюк
2021-10-03 18:18:00
Детский лепет просто, смешно уже не очень...
За чем её поставили на эту должность и дураку ясно, Ширшина сразу поняла какая банда пришла и тихо ,не сопротивляясь,дабы не сесть с ними вместе потом,ушла ..
Все они знали что делают и зачем, контролировал и влиял не неё "гипнозом" и она подписывала документы с " завязанными" глазами? Дурдом!
Zim
2021-10-03 17:25:56
А Мирошник дурочка такая ничего не понимала, и юристов у не было, так чтоли?
А может там элементарный сговор? Может они в одной лодке? Или Мирошник бескорыстно закон нарушала?
Изя
2021-10-03 18:19:29
Zim, с мужем судьёй и дурёха , не понимала ???))
drug
2021-10-03 16:53:54
Значит ждем уголовного дела в отношении чиновников города.
Изя
2021-10-03 18:20:15
drug, и республиканских тоже , лавочка ещё та ))))) :)
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