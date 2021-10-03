Гособвинение признало факт внушительного влияния Геннадия Боднарчука на бывшего мэра Петрозаводска Ирину Мирошник

В ходе судебного процесса в Карелии стали известны скандальные подробности уголовного дела по обвинению в коррупции бывшего председателя Петросовета Геннадия Боднарчука.

В громкое уголовное дело бывшего председателя Петрозаводского городского совета Геннадия Боднарчука, которого обвиняют в нескольких преступлениях коррупционной направленности, оказались впутаны бывший сити-менеджер Петрозаводска Ирина Мирошник, политик Ройне Изюмов и крупный бизнесмен Евгений Михеев.

По версии следствия, экс-спикер Петросовета и бывший лидер городских «единороссов» Геннадий Боднарчук брал взятки у своего заместителя Валерия Матвеева, оказывал влияние на прежнего мэра карельской столицы Ирину Мирошник и одаривал деньгами своих политических конкурентов, превращая их в союзников.

Примечательно, что гособвинение в целом признало сам факт внушительного влияния Геннадия Боднарчука на чиновников мэрии Петрозаводска и конкретно на экс-главу карельской столицы Ирину Мирошник. По оценке обвинителя, воздействовать на первое лицо Петрозаводска подсудимому позволял авторитет и статус спикера горсовета.

«Боднарчук мог оказывать воздействие на должностных лиц администрации Петрозаводского городского округа, в том числе на главу Петрозаводского городского округа, и склонять их к совершению различных действий и бездействия по службе в интересах определенных лиц», - говорится в тексте обвинения.

В период интересующих следствие событий Петрозаводском руководила Ирина Мирошник. Она была назначена главой города депутатами горсовета под управлением именно Боднарчука. Это произошло после удаления в отставку последнего избранного мэра Галины Ширшиной и отмены прямых выборов городского главы. В рамках резонансного уголовного дела гособвинение фактически указало на несамостоятельность и слабость позиции сити-менеджера столицы Карелии.

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