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Госпитализированных на подозрением на коронавирус сотрудников "скорой" в Петрозаводске отпустили домой

Новости. Происшествия
16:33, 18 Февраля 2020
фото: © Столица на Онего
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В Петрозаводске 17 февраля в инфекционную больницу была доставлена бригада скорой помощи, сотрудников которой заподозрили в контакте с больным коронавирусом.

Как стало известно "Столице на Онего", утром 17 февраля на ж/д вокзале в Петрозаводске был остановлен мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Задержанный сообщил, что он отстал от поезда и сейчас чувствует недомогание – тошноту и боль в животе.

Сотрудники транспортной полиции доставили мужчину в медпункт при ж/д вокзале, где он заявил, что приехал из Китая.

Сотрудники медпункта вызвали скорую помощь, в результате задержанный и вся бригада "скорой" были помещены в инфекционную больницу с подозрением на коронавирус.

Более суток находились врачи скорой помощи в изоляторе инфекционной больницы, пока в МВД не установили личность задержанного, решившего в состоянии опьянения пошутить про коронавирус.

Как сообщили в Минздраве Карелии, сегодня, 18 февраля, из полиции пришла информация, что задержанный на вокзале мужчина ни в какой Китай не ездил и никаким коронавирусом не болен. Сотрудников "скорой" отпустили домой.

"Столица на Онего" узнала, что "шутник" – 40-летний уроженец Мурманской области, появился в Петрозаводске без документов. Неизвестно, являлся ли он вообще пассажиром какого-либо поезда.

На данный момент полиция разбирается в ситуации.

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