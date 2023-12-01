Гость Карелии вновь попался пьяным за рулем, объяснив это необходимостью вернуться с отдыха

В отношении мужчины возбудили уголовное дело, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники ГИБДД Прионежского района остановили на трассе иномарку с пьяным водителем за рулем. При установлении личности выяснилось, что он уже привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в пьяном виде и без прав. Суд отправил его под арест на 10 дней, он отбыл наказание и отправился в Карелию на заработки.

И здесь вновь попался пьяным и вновь без прав. Результаты освидетельствования показали, что в 1 литре выдыхаемого водителем воздуха содержалась доля спирта в количестве 0,84 миллиграмма.

В отношении гостя республики было возбуждено уголовное дело. Обвиняемый 1999 года рождения объяснил, что попросил автомобиль у знакомой, поехал к приятелю отдыхать с алкоголем, а затем вновь сел за руль. Чтобы доехать обратно. Теперь судьбу вояжера решит суд.