Гость карельской столицы не смог посмотреть на Петрозаводск сквозь краденые очки

Сотрудники Росгвардии задержали похитителя очков в одном из гипермаркетов Петрозаводска, сообщили в пресс-службе ведомства.

На днях сработала тревожная сигнализация одного из гипермаркетов в Петрозаводске. Группа задержания прибыла на место, где сотрудники магазина сообщили о хищении товара: посетитель не оплатил очки стоимостью около двух тысяч рублей и пытался вынести их в кармане.

Задержанный, 31-летний мужчина, зарегистрирован в Беломорске. Его передали полицейским для дальнейшего разбирательства.