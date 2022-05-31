Гость незаметно украл у жительницы Карелии шесть тысяч рублей

В Олонце местная жительница после прихода гостя не досчиталась шести с половиной тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Олонецкого района с заявлением о хищении денег со счёта обратилась 29-летняя горожанка. Она объяснила, что обнаружила на мобильном телефоне СМС-уведомление о снятии 6 800 рублей. Банковская карта находилась при ней, деньги с нее женщина не обналичивала. Заявительница предположила, что кто-то из её окружения мог взять банковскую карту и завладеть средствами.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к преступлению причастен 24-летний ранее привлекавшийся к уголовной ответственности знакомый потерпевшей. Во время одного из визитов к ней в гости он взял её карту, обналичил с помощью ближайшего банкомата деньги, а затем, пытаясь скрыть следы преступления, также незаметно вернул карту обратно. Вырученные незаконным путём денежные средства он потратил на личные нужды.

В настоящее время по признакам состава преступления возбуждено и расследуются уголовное дело. Фигурант дал признательные показания. Ему грозит до шести лет лишения свободы.