890x80
Реклама
Будьте в тренде! Снимайте видео!
31.05.2022 15:59
«Дождь в Карелии будет идти целые сутки»
07.06.2022 15:40
Первый заместитель гендиректора «ВКонтакте» и менеджер компании погибли в Белом море
07.06.2022 13:27

Гость незаметно украл у жительницы Карелии шесть тысяч рублей

Новости. Криминал
09:44, 08 Июня 2022
фото: © gorodvo.ru

Новости партнеров

В Олонце местная жительница после прихода гостя не досчиталась шести с половиной тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Олонецкого района с заявлением о хищении денег со счёта обратилась 29-летняя горожанка. Она объяснила, что обнаружила на мобильном телефоне СМС-уведомление о снятии 6 800 рублей. Банковская карта находилась при ней, деньги с нее женщина не обналичивала. Заявительница предположила, что кто-то из её окружения мог взять банковскую карту и завладеть средствами.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к преступлению причастен 24-летний ранее привлекавшийся к уголовной ответственности знакомый потерпевшей. Во время одного из визитов к ней в гости он взял её карту, обналичил с помощью ближайшего банкомата деньги, а затем, пытаясь скрыть следы преступления, также незаметно вернул карту обратно. Вырученные незаконным путём денежные средства он потратил на личные нужды.

В настоящее время по признакам состава преступления возбуждено и расследуются уголовное дело. Фигурант дал признательные показания. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.06.2022, 08:20
Две деревни Карелии вошли в топ-8 самых красивых деревень России
05.06.2022, 13:19
Названы имена первых кандидатов на должность главы Карелии
01.06.2022, 11:26
Масочный режим отменен в Карелии
07.06.2022, 15:40
«Дождь в Карелии будет идти целые сутки»
05.06.2022, 16:05
Жители Петрозаводска открыли купальный сезон на пляже, где утонули подростки (ФОТОФАКТ)
02.06.2022, 14:14
В нескольких районах Петрозаводска 3 июня отключат горячую воду

Аналитика

Сегодня 09:10
Обществоведение
Дмитрий Фабрикантов: «Наша поездка — проявление мудрости»
Карельский горнопромышленник поделился планами и впечатлениями от поездки в Иран.
Альянс кооперации и успеха
Сегодня 09:00
«Аннушки» возвращаются
07.06.2022 11:25
Виновных не нашлось
06.06.2022 16:08
Алексей Хейфец: «Когда в ФАПе туалет на улице, на работу туда никого не заманишь»
06.06.2022 10:12
Вся аналитика

Чтиво

02.06.2022 08:59
Кофе со сливками
«Даша, помоги!»
Гость рубрики «Кофе со сливками» — та самая Дарья Каликина, гражданский активист, защитник природы и исторических ценностей Петрозаводска.
Элиссан Шандалович: России необходимо вернуться к отечественной системе медицинского образования
26.05.2022 13:40
«Нужно постоянно следить за уровнем своей батарейки»
23.05.2022 12:01
архив чтиво

Медиа

Весенняя ярмарка 2022 на улице Инженерной в Петрозаводске
27.05.2022 11:19
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.