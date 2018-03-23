Гость обокрал жительницу Карелии, пока она ходила по делам

Пудожские полицейские задержали подозреваемого в краже денег у односельчанки, сообщает МВД Карелии.

В полицию жительница посёлка Кривцы обратилась спустя несколько дней после того, как заметила исчезновение денег. Выяснилось, что у потерпевшей в гостях был односельчанин. После его ухода она вышла из дома и отсутствовала несколько часов. Вернувшись, хозяйка обнаружила, что в кошельке отсутствуют 15 тысяч рублей. Сначала женщина сама попыталась выяснить, как пропали сбережения, спрашивала у гостя – но тот отрицал свою причастность.

Стражи порядка тоже пообщались с мужчиной. Он не стал скрывать, что спустя некоторое время после своего ухода, вновь вернулся в дом односельчанки. Хозяйку дома не застал, но увидел оставленную сумку, в которой и обнаружил кошелек с деньгами.

Мужчина выехал в районный центр. Часть денег потратил на приобретение мобильного телефона, а на оставшиеся купил продукты и алкоголь. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.