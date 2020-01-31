Гость покинул квартиру петрозаводчанина вместе с незаметно взятыми деньгами

В Петрозаводске молодой человек пришел в гости и совершил кражу, сообщили в МВД Карелии.

В отдел полиции №1 УМВД России по Петрозаводску с заявлением обратился 19-летний житель города. Он рассказал, что из его квартиры пропали наличные в сумме 7,7 тыс. рублей.

Оперативники выяснили, что накануне к нему в гости заходил приятель. Разыскав его, полицейские узнали, что 24-летний подозреваемый недолго пробыл в квартире, но успел проверить за это время оставленную без присмотра сумку. Деньги он потратил на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело.