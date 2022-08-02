Гостевой дом сгорел на севере Карелии

Пожар уничтожил гостевой дом поселке Лендеры в Муезерском районе.

От водителя отдельного поста ПЧ № 72 «Лендеры» 10 августа на пункт связи пожарной части № 32 поступило сообщение о пожаре в гостевом доме по улице Сосновая, 2. К месту пожара выдвинулись обе автоцистерны и весь личный состав отдельного поста. Из пожарной части по охране села Реболы выехал дежурный караул, пишут в паблике отряда противопожарной службы Муезерского района.

Несмотря на принятые меры отстоять здание не удалось.

Пострадавших нет.

Причины пожара выясняются.

«Уважаемые граждане, будьте бдительны при разведении огня и использовании электроприборов, соблюдайте правила противопожарной безопасности, помните — пожар легче предотвратить, чем потушить», — напоминают спасатели.

Ранее сообщалось, Следком Карелии выясняет причины смерти 45-летнего мужчины на пожаре.