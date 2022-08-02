Следком Карелии выясняет причины смерти 45-летнего мужчины на пожаре

В Кемском районе проводится проверка по факту гибели мужчины в результате пожара, сообщили в Следкоме Карелии.
Установлено, что 6 августа утром в строении, расположенном в районе улиц Энергетиков и Гидростроителей в Кеми, произошел пожар. Пожарные на пепелище обнаружили тело 45-летнего мужчины.
В настоящее время следователи устанавливают причина смерти погибшего, опрашивают очевидцев, выясняют обстоятельства произошедшего, также назначена судебно-медицинская экспертиза.
По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
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