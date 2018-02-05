Гости "Доброго катка" в Губернаторском парке открыли в себе суперсилу

В воскресенье 4 февраля 2018 года на ледовой площадке ПАО "ТГК-1" в Губернаторском парке подопечные фонда проекта "Я могу" с особенностями физического развития встали на коньки с помощью специального тренажера-вертикализатора и опытных инструкторов.

Детей и их родителей в этот день поддержали фигуристы спортивной школы ДЮСШ №6 – Дарина Зимакова, Виктория Баженичева и Элина Хяникяйнен исполнили красивый номер "Белые ангелы". Студенты-волонтеры ПетрГУ и "Доброцентра 10" организовали зажигательный танцевальный флешмоб, а также зимнюю квест-игру "Открой в себе суперсилу".

– Сегодня чудесный день, и чудесный он потому, что мы можем здесь в Петрозаводске заниматься с нашими детьми спортом – причем родители перенимают азарт у детей и сами встают на горные лыжи и коньки, – рассказывает один из координаторов проекта "Я могу", председатель КРОО "Поможем нашим детям" Татьяна Васильева. – Более 15 лет назад неравнодушные родители детей с особенностями развития объединились в организацию. Сегодня благодаря нашему новому проекту "Я могу" мы сделали очень большой шаг вперед – мы видим, что дети осваивают те виды спорта, которые ранее казались нам недоступными. Это самое настоящее счастье!

Участник проекта "Я могу" Наталья Микитенко в рамках благотворительного фестиваля приготовила архангельские пряники-козюли и провела мастер-класс по их росписи для всех желающих, а ее собака – золотистый ретривер Марта стала объектом внимания со стороны детворы. Марта помогает детям с особенностями развития адаптироваться к внешнему миру.

Все желающие смогли сделать запоминающиеся фотографии с раритетными лыжами и красавцем-хаски по кличке Север.

– Большое спасибо за организацию такого интересного и важного мероприятия – дети в полном восторге! Мой сын Илья во второй раз встал на коньки с помощью тренажера-вертикализатора, до этого мы пробовали освоить лыжи. Это невероятно значимые для нас достижения. Глаза моего ребенка светятся радостью и счастьем, – рассказывает Арина Пулькина, мама подопечного проекта "Я могу". – Благодаря проекту "Я могу" мы смогли воплотить несбыточные мечты в жизнь.

Координатор проекта "Я могу" Надежда Парфенова пригласила всех желающих присоединиться к работе в качестве волонтеров – связаться с организаторами можно через группу в социальных сетях vk.com/detimogutptz

Ждем вас на ледовом корте в Губернаторском парке каждое воскресенье с 14:00 до 16:00 до конца февраля 2018 года.

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