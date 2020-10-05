Гостей Карелии, отказавшихся платить за алкоголь, забрали в полицию

Росгвардейцы задержали молодых людей из Новодвинска, не оплативших счёт в баре Костомукши, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

Утром 4 октября в Костомукше посетители одного из городских баров отказались платить за выпитое.

Администратору заведения пришлось вызвать наряд вневедомственной охраны.

Прибывшие на место росгвардейцы установили личности молодых людей. Ими оказались жители Новодвинска – города на севере Архангельской области.

Правонарушители задержаны. Дальнейшим разбирательством с ними занимаются полицейские.