Гости из Северной Атлантики испортят июнь в Карелии

Специалисты Гидрометцентра рассказали, что ждет жителей Карелии в ближайшем месяце.

В Гидрометцентре Карелии подвели итог декады июня и рассказали, какая погода ждет жителей республики в ближайшее время.

В ЦГМС уточнили, что июнь прошлого лета оказался теплым — выше нормы на 1,2°С — хотя и не попал в число самых жарких за последние годы.

В июне нынешнего года в Карелии царят североатлантические циклоны, и смены погоды пока не ожидается. Ложбины циклонов с дождями будут чередоваться с гребнями, образующимися в холодных тыловых частях. В гребнях выдадутся несколько теплых и погожих дней, когда днем воздух прогреется до +17…+22°С, зато есть угроза ночных заморозков.

В целом по Карелии синоптики прогнозируют среднюю температуру июня в районе +11…+14°С, что находится в пределах нормы.