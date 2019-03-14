Гости из Великобритании и Хорватии приглашают школьников на каникулы в Петрозаводске

Чему научится ребенок за неделю в английской смене?

C 25 по 29 марта в центре "Инициатива" будет проходить смена на английском языке для подростков 11-13 и 14-17 лет, а также для детей 7-10 лет. В программе – мастер-классы, творческие проекты (с известными фото-экспертами – для подростков, с созданием игрушки-супергероя – для детей), а также полезные разговорные фразы и обсуждение тем, которые могут пригодиться на экзаменах. Для школьников 11-13 лет смены будут проходить в центре Петрозаводска и на Древлянке.

- Сегодня многие зарубежные университеты хотят от учеников понимания глобальных проблем, знания основных событий в мире. Уже с 5 класса ребята пытаются "зазубрить" лексику, но сами не понимают, как ее использовать в речи. В наших сменах педагоги и гости дают действительно полезные знания и сразу отрабатывают их на практике, - рассказывает Екатерина Астафьева, руководитель учебного процесса центра.

За 5 дней подростки научатся рассказывать о странах, путешествиях, достопримечательностях своего города. В творческом и игровом формате школьники пройдут условные предложения, модальные глаголы, сравнительные прилагательные, повторят использование времен английского языка, активный и пассивный залоги. Феликс из Шотландии и Матеа из Хорватии поделятся опытом международного общения, расскажут о своих культурах и о том, какие возможности открывает знание английского языка в современном мире. Гости также дадут участникам важные советы, как работать в команде и убедительно презентовать свои идеи.

Для ребят 7-10 лет откроется настоящая "Академия суперспособностей": школьники поговорят о навыках и талантах, даже сами сошьют игрушку-супергероя. Ребята научатся использовать модальные глаголы I can/I should, отработают глаголы движения, а также запомнят новую лексику по темам "качества характера", "домашние обязанности", "внешность", "ежедневные дела".

Узнать подробнее о весенних сменах на английском языке можно на сайте центра "Инициатива", а также по телефону: 67-18-83.

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