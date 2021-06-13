Гости Карелии останутся без водительских прав за опасные обгоны

Сотрудники ГИБДД остановили на трассе «Кола» в Карелии два автомобиля из Ярославской области за обгон на пешеходном переходе.

Об этом сообщили в Госавтоинспекции республики.

Нарушители попались на одном и том же участке — на 447 км автодороги.

За рулем одного из автомобилей находился 65-летний воддитель. Второй машиной управлял 46-летний мужчина.

Им грозит административный штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев (ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ).