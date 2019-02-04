Гости катка в Губернаторском парке помогли благотворительным организациям

На катке в Губернаторском парке Петрозаводска 3 февраля состоялся праздник "Щедрая Карелия".

Посетители катка смогли принять участие в благотворительных и развлекательных акциях, подготовленных организаторами.

- Теперь мы начинаем готовиться к самому захватывающему событию сезона – турниру по дворовому хоккею, который состоится 24 февраля! Если это ваш зимний вид спорта, тогда собирайте друзей и приходите на игру. Если вы болельщик – готовьте голос и ладоши, чтобы поддерживать простых мальчишек, которые придут биться за звание самой лучшей дворовой хоккейной команды! — приглашает руководитель карельского центра развития добровольчества Дарья Маковецкая.

Регистрация детских и молодежных команд открыта до 17 февраля. Для участия в турнире необходимо подать командную заявку, подготовить свой состав самостоятельно, в том числе необходимый инвентарь, уровень защиты. 21 февраля капитанам команд необходимо присутствовать на инструктаже и жеребьевке.

Все подробности и регистрация доступны по ссылке.