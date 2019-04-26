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Новости. Криминал
11:43, 26 Апреля 2019
фото: © Юрий Смитюк/ТАСС

Гости опустошили квартиру петрозаводчанина во время новоселья

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Мужчина пригласил знакомую отпраздновать новоселье, а та пустила вора в квартиру, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратился 58-летний мужчина, который сообщил о квартирной краже.

Сотрудники полиции установили личность подозреваемого, 35-летнего жителя микрорайона Древлянка

Заявитель недавно переехал в новую квартиру и пригласил на новоселье свою знакомую. Когда хозяин жилья уснул, гостья впустила к нему домой своего 35-летнего товарища, с которым стала распивать алкоголь.

Незваный гость похитил из квартиры телевизор, роутер, телевизионную приставку и комплект постельного белья, а затем скрылся. Все похищенное имущество было недавно приобретено и оценивается в 34 тысячи рублей.

Подозреваемый сообщил, что сбыл чужое имущество за 11 тысяч рублей. Незаконно вырученные деньги мужчина потратил на алкоголь.

Возбуждено уголовное дело.

 

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