Гости опустошили квартиру петрозаводчанина во время новоселья

Мужчина пригласил знакомую отпраздновать новоселье, а та пустила вора в квартиру, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратился 58-летний мужчина, который сообщил о квартирной краже.

Сотрудники полиции установили личность подозреваемого, 35-летнего жителя микрорайона Древлянка

Заявитель недавно переехал в новую квартиру и пригласил на новоселье свою знакомую. Когда хозяин жилья уснул, гостья впустила к нему домой своего 35-летнего товарища, с которым стала распивать алкоголь.

Незваный гость похитил из квартиры телевизор, роутер, телевизионную приставку и комплект постельного белья, а затем скрылся. Все похищенное имущество было недавно приобретено и оценивается в 34 тысячи рублей.

Подозреваемый сообщил, что сбыл чужое имущество за 11 тысяч рублей. Незаконно вырученные деньги мужчина потратил на алкоголь.

Возбуждено уголовное дело.