Гости Ruskeala Symphony вынуждены заказывать гостиницы в Финляндии из-за нехватки мест в Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о дефиците спальных мест в республике для туристов, которые планируют приехать на музыкальный фестиваль в горный парк "Рускеала".

"Планов много, задач много, в том числе и по развитию гостиничного комплекса. Мне привели такую информацию, что все гостиницы в Северном Приладожье разобраны, и люди снимают гостиницы в соседней Финляндии, чтобы посетить фестиваль Ruskeala Symphony. Для нас это серьезный вызов и понимание того, что гостиничный комплекс надо быстрее развивать", - сказал Артур Парфенчиков на пресс-конференции 9 августа.

По его мнению, такая ситуация говорит об огромном интересе к музыкальному фестивале в горном парке "Рускеала".

Музыкальный фестиваль Ruskeala Symphony пройдет в Карелии с 24 по 25 августа.