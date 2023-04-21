Гостиница категории «три звезды» появится в Сортавальском районе

Правительство Карелии заключило в Петербурге договор с подрядчиком о строительстве гостиничного комплекса в поселке Хелюля.

Сегодня на полях Петербургского международного экономического форума-2023 заключено соглашение между Правительством Республики Карелия и компанией «Азимут Девелопмент» о сотрудничестве при реализации инвестиционного проекта по строительству гостиничного комплекса «три звезды» на территории пгт. Хелюля Сортавальского городского поселения.

Главой Республики Карелия принято решение о предоставлении инвестору права на заключение договора аренды трех земельных участков без проведения торгов для реализации масштабного инвестиционного проекта в соответствии с региональным законодательством.

Проект является важным для развития туристической отрасли Приладожья и всего региона. Карелия в 2022 году приняла 1 млн. 490 тыс. туристов, рост турпотока в сравнении с предыдущим годом — 1,6 раза. Ежегодно увеличивающийся туристический поток в регион требует создания дополнительных мест размещения туристов, по оценкам экспертов, необходимо создать еще 10 тысяч мест размещения в ближайшие годы.

Номерной фонд гостиницы будет состоять из 120 номеров; максимальная вместимость — 250 человек. Объем инвестиций в проект – более 900 млн рублей, планируется создание 70 новых рабочих мест.

Гостиничный комплекс будет находиться под управлением гостиничной сети «AZIMUT Hotels», которая имеет многолетний опыт реализации подобных проектов. В настоящее время в данную сеть входит более 60 гостиниц с номерным фондом более 10 тысяч номеров в категориях «три звезды», «четыре звезды» и «пять звезд». Группа AZIMUT Hotels неоднократно награждалась федеральными и международными премиями: в частности, в 2021 году компания отмечена престижной наградой как лучшая гостиничная управляющая компания России по версии World Travel Award.