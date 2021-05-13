Гостиницы в Карелии четвертый раз с начала года переписали ценники

Гостиницы, турбазы и другие места коллективного размещения в Карелии в конце апреля снова повысили цены за проживание – это произошло уже четвертый раз с начала 2021 года.

Такой вывод следует из проведенного Карелиястатом мониторинга потребительских цен за период с 5 по 11 мая.

Больше всего выросла средняя стоимость проживания в гостиницах 4*-5*. По сравнению с предыдущей неделей цена увеличилась на 6,6%. Номер в такой гостинице стоит, в среднем, почти 2125 рублей на человека в сутки. На сколько выросли цены в отелях 1*-3* и хостелах, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».