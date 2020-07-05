Гостившая в деревне на севере Карелии семья из Москвы оказалась зараженной COVID-19

В деревне Вокнаволок сегодня выявили два случая коронавируса, тест на COVID-19 оказался положительным у семейной пары, приехавшей из Москвы к родственникам.

Как сообщается в паблике Межрайонной больницы Костомукши, сегодня из лаборатории пришли данные о выявлении коронавируса в мазке у двух человек из деревни Вокнаволок. Зараженной оказалась семейная пара, проживающая в Москве. Семья приехала в Вокнаволок с двумя детьми к родственникам, и у нее был взят анализ на коронавирус, как у прибывшей из-за пределов Костомукшского городского округа.

"Граждане убыли в Москву до получения результатов анализов. Проводится обследование контактных", - пишут в паблике больницы.

Напомним, за минувшие сутки 15 новых случаев COVID-19 выявлено в республике.