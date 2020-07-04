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В Карелии за сутки от коронавируса выздоровело больше людей, чем заболело

Новости. Общество
08:39, 05 Июля 2020
фото: © pixabay.com
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За минувшие сутки 15 новых случаев COVID-19 выявлено в республике, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

По данным оперштаба, 15 новых случаев коронавируса подтверждено в Карелии В Петрозаводске заболели 10 человек, в Медвежьегорске – 2 человека, в Прионежском районе (поселок Мелиоративный) – 1 человек, в Суоярви - 1 человек, в Кондопожском районе (деревня Восточное Кончезеро) – 1 человек.

Выздоровели еще 17 человек: в Петрозаводске - 4, в Беломорском районе - 1, в Сегежском районе – 2. Также выписаны еще 4 работника АО "ВАД" и 6 строителей Белопорожской ГЭС.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 246,3 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 2 раза выше и составляет 459,6 случаев, по Северо-Западу – 417,4.

Напомним, по состоянию на 2 июля в Карелии было зарегистрировано 7 летальных случаев. Последней умерла 94-летняя жительница Петрозаводска.

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