Гостья ушла, оставив спящего жителя Карелии без телефона

Жительницу Костомукши ждет суд за кражу телефона у своего знакомого, сообщили в МВД Карелии.

В отделение полиции Костомукши с заявлением обратился местный житель. У него пропал мобильный телефон стоимостью более 7 тысяч рублей.

Сотрудники полиции выяснили, что накануне потерпевший принимал гостей. У него собралась большая компания, все распивали спиртное. Под утро хозяин заснул, а когда проснулся, в квартире уже никого не было. На месте не оказалось и телефона.

В ходе розыска полицейские проверили всех участников застолья и выяснили, что телефон мужчины украла 30-летняя местная жительница. Она призналась, что телефон забрала себе, а сим-карту владельца выкинула. Похищенный телефон вернули хозяину.

Возбуждено уголовное дело по факту кражи.