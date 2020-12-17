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Государственное регулирование цен на продукты раскритиковали в Центробанке

Новости. Общество
16:34, 18 Декабря 2020
фото: © Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции заявила, что не поддерживает административные меры правительства по регулированию цен на продукты.

"Я в принципе не очень поддерживаю введение административных мер. Я понимаю, что их можно рассматривать как крайнюю меру, когда были уже использованы, исчерпано влияние рыночных механизмов. Но в данном случае просто рыночные механизмы нужно создать. А здесь получилось, что у нас сразу применяются административные меры", — сказала Набиуллина, чьи слова цитирует RNS.

Набиуллина добавила, что административные меры можно применять только в краткосрочной перспективе, так как их продление приведет к "очевидным негативным эффектам".

Почему глава Центробанка против государственного регулирования цен, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-12-18 17:55:09
Нечего вмешиваться в рынок. Он этого не любит. Охота быть добренькими. Не верю в это. А рынок сами выбрали.
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