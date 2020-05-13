Госдума приняла ряд существенных изменений и дополнений в избирательное законодательство

Государственной Думой РФ 13 мая одобрены законопроекты о внесении изменений в Федеральные законы.

Госдума во втором и третьем чтениях одобрила законопроекты о внесении изменений в Федеральные законы "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и "О выборах депутатов Государственной Думы".

Поправки допускают проведение голосований через интернет, с использованием портала "Госуслуги", а также по почте. Ранее для проведения дистанционных голосований требовалось принимать отдельные акты. Новые правила не распространяются на Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ, оно регламентируется отдельным законом.

Заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев отметил, что и голосование по почте, и дистанционное электронное голосование ранее уже проводились в регионах России.



"Особых нововведений здесь нет. Что касается голосования по почте – такая норма в законе была много лет назад. Дистанционное голосование тоже, эксперимент по такой форме голосования проводился в Москве и сейчас планируется применение на Общероссийском голосовании по Конституции", – сказал Булаев.

Согласно документу законом субъекта РФ может быть предусмотрено, что на выборах в органы государственной власти сбор подписей избирателей может осуществляться с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)". Отмечается, что количество подписей, собранных онлайн, должно быть прописано в законе региона, но оно не может превышать 50% от количества необходимых для регистрации кандидата подписей. Также уточняются требования по заполнению подписных листов. Так, теперь избиратель в подписном листе собственноручно обязан проставить не только подпись и дату ее внесения, но и свои фамилию, имя и отчество.

Кроме того, устанавливаются ограничения пассивного избирательного права для лиц, осужденных к лишению свободы за совершение ряда преступлений средней тяжести. Теперь такие граждане России не смогут выдвигать свою кандидатуру на выборах до истечения пяти лет со дня снятия или погашения судимости.