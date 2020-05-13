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13.05.2020 17:40

Госдума приняла ряд существенных изменений и дополнений в избирательное законодательство

Новости. Политика
12:28, 14 Мая 2020
фото: © depositphotos
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Государственной Думой РФ 13 мая одобрены законопроекты о внесении изменений в Федеральные законы.

Госдума во втором и третьем чтениях одобрила законопроекты о внесении изменений в Федеральные законы "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и "О выборах депутатов Государственной Думы".

Поправки допускают проведение голосований через интернет, с использованием портала "Госуслуги", а также по почте. Ранее для проведения дистанционных голосований требовалось принимать отдельные акты. Новые правила не распространяются на Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ, оно регламентируется отдельным законом.

Заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев отметил, что и голосование по почте, и дистанционное электронное голосование ранее уже проводились в регионах России.

"Особых нововведений здесь нет. Что касается голосования по почте – такая норма в законе была много лет назад. Дистанционное голосование тоже, эксперимент по такой форме голосования проводился в Москве и сейчас планируется применение на Общероссийском голосовании по Конституции", – сказал Булаев.

Согласно документу законом субъекта РФ может быть предусмотрено, что на выборах в органы государственной власти сбор подписей избирателей может осуществляться с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)". Отмечается, что количество подписей, собранных онлайн, должно быть прописано в законе региона, но оно не может превышать 50% от количества необходимых для регистрации кандидата подписей. Также уточняются требования по заполнению подписных листов. Так, теперь избиратель в подписном листе собственноручно обязан проставить не только подпись и дату ее внесения, но и свои фамилию, имя и отчество.

Кроме того, устанавливаются ограничения пассивного избирательного права для лиц, осужденных к лишению свободы за совершение ряда преступлений средней тяжести. Теперь такие граждане России не смогут выдвигать свою кандидатуру на выборах до истечения пяти лет со дня снятия или погашения судимости.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2020-05-14 13:11:22
Предлагаю назначить на этот день "национальный день прощания с выборами"!
Валерий
2020-05-14 12:45:08
Хорошо придумали, делается всё чтобы поскорей увековечить желаемое, горы золотые наобещаны доверчивому народу, может оно и лучше так, скорей проясниться смысл...
Изя
2020-05-14 12:42:50
Напринимали дерьма , потом будут дружно орать , что не виноваты , Путин виноват во всём , а они были всегда против ((((
новый
2020-05-14 12:41:04
Очень люблю конституционные права избирателя. Скоро проголосуем за поправки и либерастная шелупонь наконец то заткнется. А пока протестуны пусть тявкают и визжат на самоизоляции в своих бункерах.
zanoza
2020-05-14 12:33:29
Теперь фальсифицировать выборы с такими "поправками" будет гораздо легче.
бюджет
2020-05-14 14:11:05
zanoza, да выборы уже лет 20 закончились.
User
2020-05-14 13:12:46
zanoza, с такими поправками и фальсифицировать ничего не надо, достаточно начальникам собрать с подчиненных подписанные в поддержку ПЖиВ листы и отправить их по почте.
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