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Новости. Экономика
13:00, 15 Марта 2019

Госпрограммы позволят приобрести новый автомобиль со скидкой 10%

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С 1 марта 2019 года начали действовать программы "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль".

Группа компаний "К-Моторс" предлагает своим клиентам новые автомобили на выгодных условиях с поддержкой в рамках государственных программ:

  • FORD FOCUS — выгода 10%
  • NISSAN TERRANO — выгода 10%
  • HYUNDAI SOLARIS — выгода 10%
  • HYUNDAI CRETA — выгода 10%
  • ŠKODA RAPID — выгода 10%

По программам "Семейный автомобиль" и "Первый автомобиль" предоставляется субсидия на уплату первоначального взноса в размере 10% от стоимости автомобиля, если клиент удовлетворяет следующим условиям:

  • Клиенты, которые имеют двух или более несовершеннолетних детей (программа "Семейный автомобиль")
  • Клиенты, которые ранее не имели в собственности автомобиль (программа "Первый автомобиль")

Обе программы сочетаются со всеми специальными предложениями на новые автомобили, благодаря чему выгода при покупке автомобиля может составить до 250 000 рублей.**

Группа компаний "К-Моторс" официальный дилер FORD, NISSAN, HYUNDAI, ŠKODA в Карелии, г. Петрозаводск, пр. Лесной, 55.

Узнайте больше о программах государственной поддержки, а также о сочетании данных программ с другими акциями официального дилера, позвоните нам по телефону горячей линии +7 (8142) 59-33-96.

*Выгода на уплату первоначального взноса в размере 10% от стоимости а/м, указанной в кредитном договоре. Выгода предоставляется банком в рамках государственной программы только на а/м разрешенной максимальной массы не более 3,5 т, с паспортом транспортного средства, выданным не ранее января 2019 года, стоимостью до 1 млн. руб., следующим категориям клиентов: клиенты, которые имеют двух или более несовершеннолетних детей, в т.ч. находящихся под опекой или на попечительстве, включая приемных (программа "Семейный а/м") либо клиенты, которые ранее не имели в собственности а/м (программа "Первый а/м"). При этом обе категории клиентов не должны иметь кредитных договоров на приобретение а/м в 2018 году, а также обязуются не заключать иных кредитных договоров на приобретение а/м в 2019 году.

**Указана максимальная выгода на автомобиль Ford Focus 2019 г.в., которая состоит из выгоды до 100 000 руб.при покупке а/м по программе "Первый автомобиль" или "Семейный автомобиль", и выгоды по программе "Бонус за Trade-in", реализуемой дистрибьютором совместно с официальными дилерами. Указанная программа позволяет получить выгоду на новый Ford Focus 2019 г.в. в размере от 90 000 руб. (при сдаче дилеру автомобиля любой марки по системе Трейд-ин) до 150 000 руб. (при сдаче дилеру автомобиля марки Ford по системе Трейд-ин). Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Наличие автомобилей уточняйте у менеджеров отдела продаж Форд Центр Петрозаводск по телефону 59 35 99.

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