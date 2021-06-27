Государственный совхоз возьмет в аренду коров частного предприятия в Карелии

Минсельхоз Карелии объявил о начале первого этапа слияния двух сельхозпредприятий - государственного АО «Племенное хозяйство «Ильинское» и частной молочной фермы «Искра».

Этот вопрос обсуждался на встрече министра сельского хозяйства Владимира Лабинова с руководством обоих предприятий.

Принято решение, что «Ильинское» арендует у «Искры» поголовье крупного рогатого скота и недвижимого имущества, расположенных в деревне Тукса. Имущество будет находится в аренде до того момента, пока «Ильинское» не выкупит его в свою собственность.

«Данная мера в первую очередь обусловлена необходимостью сохранения рабочих мест на территории сельского поселения», — пояснили в пресс-службе министерства.

Подробнее о планах слияния читайте в интернет-газете «Вести Карелии».