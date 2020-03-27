Госуниверситет Петрозаводска вошел в топ-20 рейтинга востребованности вузов в России

Вуз Карелии занял 11 место в группе классических университетов страны.

Проект "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" выпустил ежегодный интерактивный ресурс "Рейтинг востребованности вузов в РФ – 2019". В исследование были включены 436 вуза, что на 12 меньше, чем в 2018 году. Сокращение числа участников рейтинга связано с реорганизацией, объединением ряда вузов. Оценка вузов проводилась по таким показателям, как доля выпускников, получивших направление на работу, коммерциализация интеллектуального продукта организации, а также цитирование трудов ее сотрудников.

ПетрГУ занял 11 строчку в рейтинге в группе классических университетов.

Самым востребованным вузом в этой группе вновь стал Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, на втором месте - Юго-Западный государственный университет (третье место в 2018 году), на третьем - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (второе место в 2018 году).

Ранее сообщалось, что ПетрГУ перешел на дистанционное обучение из-за коронавируса.