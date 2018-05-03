14:55, 03 Мая 2018
Госжилинспекция предъявляла к предпринимателям Петрозаводска незаконные требования
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Прокуратура Карелии признала незаконным предписание государственной жилищной инспекции демонтировать вывески коммерческих объектов, размещенные на многоквартирном доме.
Проверку инициировала уполномоченный по правам предпринимателей в Карелии Елена Гнетова.
По ее словам, к ней обратились предприниматели Петрозаводска с жалобами на требование управляющей компании многоквартирного дома демонтировать вывески. Компания мотивировала свое требование предписанием Государственной жилищной инспекции Карелии.
Подробности – в материале "Вестей Карелии".
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