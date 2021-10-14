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«Готовимся к локдауну»: турбизнес Карелии не питает иллюзий из-за ситуации с коронавирусом

Новости. Общество
12:55, 14 Октября 2021
фото: © Комсомольская правда / PhotoXPress.ru

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Туристические компании Карелии пока не пострадали от дополнительных ограничений из-за коронавируса, но предпочитают не строить прогнозов на будущее.

Об этом рассказали профильному изданию RATA-news руководители турфирм.

Они оценили последствия решения о введении с 15 октября системы QR-кодов для входа в кафе, музеи, кинотеатры, фитнес-центры, бассейны и другие общественные места.

«До этого туристам нужно было иметь на руках сертификат о вакцинации, справку о том, что переболели ковидом, или отрицательный ПЦР-тест. Теперь можно приезжать и с QR-кодом, — сообщила директор компании „Калева тур“ Ия Богоявленская. — Учитывая, что все объекты размещения имеют паспорт коллективного иммунитета, это мера нас не пугает. Да и туристы не реагируют, мы все давно живем в этих ограничениях».

Это подтвердил генеральный директор отеля «Карелия» Виктория Жаркова.

«С введением QR-кода для нас ничего не изменилось. С сентября заселение по справкам о вакцинации, перенесенном заболевании или ПЦР-тест. Глава республики принял решение, что объекты размещения с паспортом коллективного иммунитета — когда привито не менее 60% сотрудников — могут заселять гостей без каких-либо справок. Насколько я поняла, в новом распоряжении этот пункт не утратил силу. А вот пользоваться спа-центром при отеле, а это как раз наш случай, без справок и кодов не разрешено, даже постояльцам», — пояснила Жаркова.

В компании «Лукоморье» спрос на сборные туры в период осенних и новогодних праздников уже затормозился, но продолжают поступать запросы и подтверждаться заявки от индивидуалов, которые едут в одиночку, с семьей или небольшой компанией.

Как отметила директор фирмы Мария Ярошевич, отмен и переносов нет.

«Если такая тенденция на новогодние сборники продолжится, будем вынуждены отменять заезды, а пока ждем „первого снега“ в Москве, с которым традиционно повышается интерес к новогодним турам», — сказала она.

«Как будут развиваться события, пока не ясно, но мы готовы к локдауну, как в прошлом году, иллюзий не питаем. Сейчас конкретно нашу компанию выручает участие в федеральных проектах по обслуживанию школьников и индивидуальные туры. Летом спрос был примерно на уровне 2019 года, но прошлогодние показатели мы не переплюнули», — добавила Ярошевич.

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Комментарии

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нетюлень
2021-10-14 14:59:40
А тем временем "Марциальные воды" тихонько готовят для нужных покупателей...
Русский
2021-10-14 15:27:20
нетюлень, тебе какая печаль ? Много денег получи с этой марциальной воды будучи членом профсоюза ? Или даже просто воды.
Русский
2021-10-14 13:20:28
Очередное нытье трактирщиков и торговцев штанами.
комба
2021-10-14 13:09:24
В это время трудолюбивые парни сносят старые тротуары и делают новое покрытие. Они не знают о локдауне. Слово нерусское либерасты внедрили. :)
Гость
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