Готовится индексация пенсий работающих пенсионеров

"Перед нами приоритетно стоит задача окончательно решить вопрос, связанный с индексацией пенсий работающим пенсионерам. Во-первых, несколько законопроектов есть в Государственной думе. Есть проект обращения в правительство. Есть поручение президента [правительству РФ] до 1 февраля дать свои предложения. Поэтому мы надеемся, что все-таки вопрос в той или степени будет с места сдвинут", - сказал Нилов.

Председатель комитета подчеркнул, что в кабмине "идет работа" по выработке предложений.

Ранее первый замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев отмечал, что парламентарии в ближайшее время возобновят диалог с правительством РФ.

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