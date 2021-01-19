Готовится индексация пенсий работающих пенсионеров

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов намерен в ходе весенней сессии решить вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров.
Об этом заявил ТАСС глава комитета Ярослав Нилов, говоря о планах депутатов в 2021 году.
"Перед нами приоритетно стоит задача окончательно решить вопрос, связанный с индексацией пенсий работающим пенсионерам. Во-первых, несколько законопроектов есть в Государственной думе. Есть проект обращения в правительство. Есть поручение президента [правительству РФ] до 1 февраля дать свои предложения. Поэтому мы надеемся, что все-таки вопрос в той или степени будет с места сдвинут", - сказал Нилов.
Председатель комитета подчеркнул, что в кабмине "идет работа" по выработке предложений.
Ранее первый замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев отмечал, что парламентарии в ближайшее время возобновят диалог с правительством РФ.
Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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