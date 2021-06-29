Готовится очередная реформа пенсионной системы - деньги будут принадлежать гражданам

Банк России и участники пенсионного рынка достигли консенсуса в вопросе трансформации пенсионных накоплений в систему негосударственного пенсионного обеспечения (НПО).

Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей регулятора и собеседников в НПФ.

Главным отличием новой системы НПО от ОПС будет тот факт, что средства будут принадлежать гражданам, а не государству. Это означает, что будет предусмотрена возможность досрочной выплаты.

«Накопленные средства можно получить в виде пенсии при наступлении пенсионных оснований, либо в виде выплат при исключительных жизненных ситуациях, перечень которых будет строго определен», — отмечает Лариса Горчаковская.

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