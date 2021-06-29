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Готовится очередная реформа пенсионной системы - деньги будут принадлежать гражданам

Новости. Общество
16:04, 30 Июня 2021
фото: © ТАСC/Сергей Бобылев

Банк России и участники пенсионного рынка достигли консенсуса в вопросе трансформации пенсионных накоплений в систему негосударственного пенсионного обеспечения (НПО).

Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей регулятора и собеседников в НПФ.

Главным отличием новой системы НПО от ОПС будет тот факт, что средства будут принадлежать гражданам, а не государству. Это означает, что будет предусмотрена возможность досрочной выплаты.

«Накопленные средства можно получить в виде пенсии при наступлении пенсионных оснований, либо в виде выплат при исключительных жизненных ситуациях, перечень которых будет строго определен», — отмечает Лариса Горчаковская.

Подробности читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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Комментарии

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Изя
2021-06-30 16:28:39
Одной реформы оказалось мало . решили обобрать и добить население напрочь ((((((((((((((
кир
2021-06-30 16:58:37
Изя, тебя это пока не касается, - сказал кот. А другие отдают мошенникам сотни тысяч. Не плохо живут, - сказал кот.)))
Гость
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