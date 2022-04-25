890x80
Реклама
Объявлены победители конкурса «Экспортёр года» Карелии по итогам 2021 года
25.04.2022 15:19
YouTube в России могут заблокировать. Переезжаем на RuTube?
30.03.2022 14:43
Лососинское шоссе в Петрозаводске расширят и сделают длиннее
Сегодня 15:17
Комплексную застройку вместо старых домов в Петрозаводске поддержали в правительстве России
Сегодня 07:15

Готовится повышение минимальной зарплаты в России

Новости. Общество
16:08, 29 Апреля 2022
фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Новости партнеров

Минимальный размер оплаты труда предлагается увеличить на 9%.

Об этом рассказал «Известиям» высокопоставленный источник в Госдуме. По его словам, такой же уровень индексации предусмотрен и для прожиточного минимума.

Федеральный чиновник, принимающий участие в обсуждении, подтвердил, что увеличение МРОТ и ПМ рассматривается в диапазоне 9–10%.

Еще один собеседник «Известий» в Госдуме рассказал, что в профильном комитете по труду, социальной политике и делам ветеранов «идут разговоры» о 8–10%.

Сейчас МРОТ составляет 13 890 рублей, а ПМ — 12 654. В случае повышения показателей на 9% они составят 15 140 рублей и 13 793 рубля соответственно.

С 1 января 2021 года начал действовать новый порядок расчета МРОТ. Теперь он составляет 42% от медианной зарплаты по России за предыдущий год. У правительства сейчас есть временное право поднимать МРОТ и прожиточный минимум без одобрения парламента, и кабмин вряд ли будет использовать методику медианной зарплаты, пояснил «Известиям» глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

При этом с 1 января 2022-го и МРОТ, и пенсии подросли на 8,6%, что слегка выше прошлогодней инфляции — 8,4%. Кабмин оценивал, что повышение МРОТ поспособствует увеличению зарплаты около 2,7 млн работников.

По последним данным Росстата, фактическая инфляция с начала этого года по 22 апреля достигла 11,32%. В годовом выражении она уже превышает 17%.

МРОТ, ПМ и страховые пенсии обычно индексируют с 1 января. Однако в этом году в связи с резким ускорением инфляции на фоне российско-украинского конфликта было решено провести внеочередную индексацию.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.04.2022, 22:00
Стоимость жилищно-коммунальных услуг для некоторых собственников может увеличиться вдвое
25.04.2022, 13:59
Зима вернется в Карелию к 1 мая
22.04.2022, 11:43
Уволенный из-за санкций главный дирижер Мюнхенского филармонического оркестра Валерий Гергиев даст концерт на севере Карелии (ФОТО И ВИДЕО)
25.04.2022, 17:02
Девушка в Карелии напрасно пригласила незнакомца в гости послушать музыку и выпить
24.04.2022, 13:57
«Если раньше за качественными продуктами и одеждой жители Карелии ездили в Финляндию, то теперь могут смело ездить в Беларусь»
27.04.2022, 15:24
Кому в Карелии работодатели готовы платить больше 100 тыс. рублей

Аналитика

Сегодня 16:54
Капитал
«Рискуют от безысходности»: как санкции ударили по грузоперевозкам в Карелии
Транспортно-логистические компании Карелии оказались в числе предприятий, пострадавших из-за запрета на грузовые перевозки из России в страны Евросоюза.
Национальная библиотека Карелии «протекла» и требует очередных миллионов
28.04.2022 17:09
Карелфорум 2022 — такого в Петрозаводске ещё не было!
28.04.2022 11:23
«Это наш шанс»
27.04.2022 14:28
«Жизнь на границе — особая жизнь»: что ждет Карелию после санкционной «грозы»
25.04.2022 11:54
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 13:51
Уроки выживания
Что делать при отмене туров
Есть несколько способов вернуть деньги, уплаченные за отмененные заграничные туры — рассказываем в «Уроках выживания».
«Мои работы тонированы в кофе и отбелены в соде»
21.04.2022 15:47
На шоппинг в Беларусь
20.04.2022 15:22
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске почтили память погибших участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС
26.04.2022 13:05
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.