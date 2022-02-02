Готовится повышение социальных пенсий с 1 апреля

С 1 апреля в России планируется повышение социальных пенсий на уровень инфляции.

Об этом в разговоре с URA.RU рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«С 1 апреля планируется повышение социальных пенсий. Учитывая, что до начала года президентом было поручено увеличить на реальный процент инфляции минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум, все социальные выплаты и пособия, зависящие от этих показателей, также будут увеличены», — пояснила Светлана Бессараб.