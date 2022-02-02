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Готовится повышение социальных пенсий с 1 апреля

Новости. Общество
09:00, 03 Февраля 2022
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС, архив

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С 1 апреля в России планируется повышение социальных пенсий на уровень инфляции.

Об этом в разговоре с URA.RU рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«С 1 апреля планируется повышение социальных пенсий. Учитывая, что до начала года президентом было поручено увеличить на реальный процент инфляции минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум, все социальные выплаты и пособия, зависящие от этих показателей, также будут увеличены», — пояснила Светлана Бессараб.

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Комментарии

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Лорд
2022-02-03 09:15:35
Так подают,будто по 290.000 рублей пенсии будут!?! А на самом деле: одна из самых нищих стран мира мы,по социальной политике и пенсиям пенсионерам,ну ,кроме депутатов,госслужащих и силовиков, наверное....!?!
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