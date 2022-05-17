Готовится повышение тарифов на услуги ЖКХ

Тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства будут проиндексированы с 1 июля в среднем по России на 4%,

Об этом сообщил журналистам замминистра строительства и ЖКХ Алексей Ересько.

«Тарифы на услуги ЖКХ изменяются один раз в год — с 1 июля. В свою очередь не допускается повышение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги выше установленных предельных индексов. На 2022 год тарифы утверждены распоряжением правительства Российской Федерации от 30 октября 2021 года № 3073-р. В этом году изменение индекса по стране составит в среднем 4%», — сказал Ересько, чьи слова цитирует ТАСС.

Он пояснил, что индексы изменения платы граждан за коммунальные услуги пересчитываются для каждого региона в конце года и утверждаются распоряжением правительства России. На основании этого документа главы регионов устанавливают предельные индексы для муниципальных образований.