890x80
Реклама
На подъезде к Петрозаводску изменится схема движения
17.05.2022 16:27
Полиция Петрозаводска ищет свидетеля кражи с банковской карты (ВИДЕО)
17.05.2022 12:51
Такой не железный «Железный человек»
Новое
Сегодня 12:00
Двух московских чиновниц отправили в колонию, признав виновными в трагедии на Сямозеро в Карелии
17.05.2022 16:49
Дайверы нашли мертвым пропавшего рыбака в заливе Ладоги в Карелии (ФОТО)
17.05.2022 16:39

Готовится повышение тарифов на услуги ЖКХ

Новости. Общество
09:00, 18 Мая 2022
фото: © Артем Геодакян/ТАСС

Новости партнеров

Тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства будут проиндексированы с 1 июля в среднем по России на 4%,

Об этом сообщил журналистам замминистра строительства и ЖКХ Алексей Ересько.

«Тарифы на услуги ЖКХ изменяются один раз в год — с 1 июля. В свою очередь не допускается повышение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги выше установленных предельных индексов. На 2022 год тарифы утверждены распоряжением правительства Российской Федерации от 30 октября 2021 года № 3073-р. В этом году изменение индекса по стране составит в среднем 4%», — сказал Ересько, чьи слова цитирует ТАСС.

Он пояснил, что индексы изменения платы граждан за коммунальные услуги пересчитываются для каждого региона в конце года и утверждаются распоряжением правительства России. На основании этого документа главы регионов устанавливают предельные индексы для муниципальных образований.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.05.2022, 11:26
Военкомат Петрозаводска ищет тех, кто хочет ненадолго стать контрактником
13.05.2022, 10:55
Плотина открыта: на Петрозаводск идет волна
13.05.2022, 06:40
Работники поликлиники в Карелии лишатся должностей из-за жалоб пациентов
11.05.2022, 11:43
В Карелии назвали имя 13-го погибшего в ходе спецоперации на Украине военнослужащего
14.05.2022, 13:28
Несколько дачных кооперативов под Петрозаводском отрезаны от «большой земли» из-за потопа (ФОТО)
11.05.2022, 16:44
В Карелии ждут прихода «Северного потока 2»

Аналитика

16.05.2022 16:18
Политкухня
Боднарчук продолжил судебную схватку с властью Карелии
Находящийся под арестом экс-спикер Петросовета Геннадий Боднарчук обжаловал решение суда, ранее отказавшегося удовлетворять претензии его семьи к команде Артура Парфенчикова.
Что ждет торговые центры и кинотеатры под прессом санкций
13.05.2022 14:07
На каких условиях районы Карелии войдут в Петрозаводскую агломерацию
12.05.2022 14:47
Дорогие народные избранники
11.05.2022 13:55
Почему перестали расти цены на бензин
11.05.2022 11:56
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 12:00
Кофе со сливками
Такой не железный «Железный человек»
Гость рубрики «Кофе со сливками» — первый в Карелии обладатель титула Ironmen, спортсмен и политик Тимур Зорняков.
«Как раньше уже не будет»
05.05.2022 13:00
Что делать при отмене туров
29.04.2022 13:51
архив чтиво

Медиа

«Бессмертный полк» в Петрозаводске
10.05.2022 19:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.