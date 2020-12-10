Готовится повышение цен на проезд в троллейбусах Петрозаводска с 1 января

МУП "Городской транспорт", которое занимается троллейбусными перевозками в Петрозаводске, получит право повысить стоимость проезда в троллейбусах.
Это следует из проекта решения Петросовета об установлении предельного размера тарифа на одну поездку.
"Утвердить предельный размер тарифа за одну поездку в наземном электрическом транспорте на регулярных городских маршрутах для Петрозаводского муниципального унитарного предприятия «Городской транспорт» в размере 27 рублей", - говорится в документе.
Сейчас проезд в троллейбусах Петрозаводска стоит 25 рублей.
Как власти объясняют необходимость повышения тарифа, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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