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Готовится повышение цен на проезд в троллейбусах Петрозаводска с 1 января

Новости. Общество
10:38, 11 Декабря 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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МУП "Городской транспорт", которое занимается троллейбусными перевозками в Петрозаводске, получит право повысить стоимость проезда в троллейбусах.

Это следует из проекта решения Петросовета об установлении предельного размера тарифа на одну поездку.

"Утвердить предельный размер тарифа за одну поездку в наземном электрическом транспорте на регулярных городских маршрутах для Петрозаводского муниципального унитарного предприятия «Городской транспорт» в размере 27 рублей", - говорится в документе.

Сейчас проезд в троллейбусах Петрозаводска стоит 25 рублей.

Как власти объясняют необходимость повышения тарифа, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2020-12-11 11:39:54
Уходящий год был труден, предстоит снова затянуть потуже пояса, так как грядущий год готовит ещё массу неизведанного.
Вася
2020-12-11 11:34:52
Этот год был особенно трудным,по этому мы помогли Кубе,Африке,Сирии и уже подняли цены на некоторые продукты,
Off
2020-12-11 11:21:38
Педроссы здесь власть. Получайте итоги голосования на пеньках и в подворотне.
Вася
2020-12-11 11:17:28
Такого умного политика и стратега не было в России никогда.
Njkdez
2020-12-11 11:13:39
мирошник перед предстоящей отставкой готовит заготовки, банки с зеленушкой накручивает? Дабы потом не оголодать?
Вася
2020-12-11 11:10:41
Путин-лучший! Крым - наш! Смерть бандеро-фашистам! Янки-вон!...
театральный критик
2020-12-11 11:09:46
Пофиг. Не голодают. Целыми днями бесцельно по городу болтаются, ашипки на стеле фотографируют и вокруг железяки дружбы хороводы водят.
Вася
2020-12-11 11:08:36
20 лет прорыва - средний класс 17 т .р. , пенсия в 60 и 65 лет, космос - это валя ( обнуленка)
Вася
2020-12-11 11:05:28
У нас нет времени на раскачку!
Ткачев
2020-12-11 11:04:50
11 декабря 1937 г. - Сталин выдвинул установку: "Депутат - слуга народа".
Слава богу, что эти варварские времена позади, и теперь народ - слуга депутата.
кир
2020-12-11 11:43:40
Ткачев, почему русскими в огромной стране руководили нерусские люди?
Ткачев
2020-12-11 11:57:44
кир, Для коммуниста нет ни иудея, ни эллина.
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