Готовится продажа остатков бывшего военного городка на территории памятников архитектуры в Карелии

Администрация города Сортавала в Карелии выставила на торги еще несколько построек бывшего военного городка, расположенных на территории памятника архитектуры — больничного комплекса начала ХХ века.

Согласно документации, на аукцион выставлены два лота. В один из них объединены здания бывшего склада, хранилища и дезкамеры с земельным участком. Их начальная стоимость составляет 12,8 млн рублей. Второй лот — здание КПП и участка, которые продаются за 5,8 млн рублей.

Ни один из этих объектов не является объектом культурного наследия, в отличие от исторических зданий, которые выставлялись на торги в 2020 году. Тогда были приватизированы 3 бывших больничных корпуса и здание бывшего овощехранилища, признанные памятниками архитектуры.

Министр экономического развития Карелии Олег Ермолаев говорил, что победитель торгов планирует реконструкцию зданий для размещения там гостиничного комплекса.

По данным Управления по охране объектов культурного наследия Карелии комплекс больницы сестер милосердия — один из самых крупных сохранившихся в Сортавале ансамблей общественных зданий, построенный в начале XX века по проекту первой в Финляндии женщины-архитектора Виви Ленн.

С 1948 по 2009 годы там размешался военный госпиталь. После ухода военных пришел в запустение. В 2013 году передан в муниципальную собственность.

Во время пожара, произошедшего в 2018 году, в одном из зданий были частично утрачены крыша и мансардный этаж, междуэтажные перекрытия, стены, перегородки и конструкции лестниц второго этажа. Общее состояние оценивалось специалистами как аварийное или неудовлетворительное.