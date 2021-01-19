Готовится программа ипотеки на покупку и строительство деревянных домов

В правительстве планируют разрешить рассматривать деревянные дома как объекты залога и распространить на них ипотеку.
Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко в интервью программе "Поздняков" на НТВ.
"Первое направление — это дать возможность индивидуальные жилые дома из домокомплектов считать нормальным, адекватным объектом залога. И мы прорабатываем с экономическим блоком, с Центробанком соответствующие меры для того, чтобы деревянный дом был полноправным участником ипотечных кредитов", — сказала Абрамченко.
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