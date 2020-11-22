Готовится резкое сокращение господдержки бизнеса в Карелии: в бюджете не хватает денег

Финансирование господдержки бизнеса в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в Карелии в 2021 году планируется сократить в 1,7 раза.

Это следует из проекта бюджета Карелии на 2021-2023 годы.

Согласно документу, по состоянию на 1 ноября 2020 года на реализацию нацпроекта потрачено 460,9 млн рублей. На 2021 год заложена сумма в размере 262,8 млн рублей. В рамках национального проекта реализуются 4 региональных проекта. Увеличение финансирования предусмотрено только для поддержки фермерства. По всем остальным проектам планируется сокращение. Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".