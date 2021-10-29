Готовится введение штрафов за выгул опасных собак без намордника

Минюст России разработал проект нового Кодекса об административных правонарушениях, который предусматривает штрафы за выгул собак опасных пород без намордника.

Как сообщают РИА Новости, размер штрафа составит от 3 тыс до 5 тыс. рублей.



К потенциально опасным в России относят 12 пород собак, а также их помеси. Речь идет, в частности, об акбашах, американском бандоге, амбульдоге, бразильском бульдоге, бэндоге, волкособах, питбульмастифах и северокавказской овчарке.



В настоящее время за выгул таких животных без намордника и поводка не предусмотрена административная ответственность.