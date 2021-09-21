Готовятся изменения в порядке выезда детей за рубеж

МВД подготовило проект изменений в законодательстве, касающихся выезда несовершеннолетних за границу.

Об этом сообщила начальник Главного управления по вопросам миграции Валентина Казакова.

Она напомнила, что выезд ребенка из страны может быть ограничен по заявлению одного из родителей, но этот вопрос нужно нормативно закрепить.

«Если гражданин заявляет о том, что он не разрешает выезжать с другим родителем, сам родитель сможет выезжать с этим ребенком для того, чтобы можно было и отдохнуть, и полечиться, и так далее. Если же все-таки какие-то вопросы будут возникать, то это будет все решаться в судебном порядке. Но такие изменения действительно есть», — сказала Казакова, чьи слова цитирует РИА Новости.

С июля в России действует закон, упрощающий порядок выезда детей за границу. Теперь ребенку, который едет без сопровождения, требуется нотариально заверенное согласие только одного из родителей. Раньше давать такое согласие должны были и отец, и мать.