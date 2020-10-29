Готовятся изменения в системе работы общественного транспорта Петрозаводска

Реформирование системы общественного транспорта в Петрозаводске предусматривает сохранение и развитие МУП "Городской транспорт", которое занимается троллейбусным сообщением в городе.

Об этом сообщила заместитель министра по дорожному хозяйству и транспорту Республики Карелия Юлия Мизинкова на совещании, посвященном перспективам развития общественного транспорта Петрозаводска.

По ее словам, транспортная реформа предусматривает обновление подвижного состава, использование экологически чистых видов топлива, транспортную доступность отдаленных районов города, переход на регулируемые тарифы, эффективный контроль за пассажирскими перевозками, а также повышение безопасности перевозок пассажиров.

В начале года администрация Петрозаводска утвердила комплексную схему организации дорожного движения на территории города, значительная часть которой посвящена работе общественного транспорта.

Подробнее о деталях реформы читайте в интернет-газете "Вести Карелии".