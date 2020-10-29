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Готовятся изменения в системе работы общественного транспорта Петрозаводска

Новости. Общество
10:09, 30 Октября 2020
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Реформирование системы общественного транспорта в Петрозаводске предусматривает сохранение и развитие МУП "Городской транспорт", которое занимается троллейбусным сообщением в городе.

Об этом сообщила заместитель министра по дорожному хозяйству и транспорту Республики Карелия Юлия Мизинкова на совещании, посвященном перспективам развития общественного транспорта Петрозаводска. 

По ее словам, транспортная реформа предусматривает обновление подвижного состава, использование экологически чистых видов топлива, транспортную доступность отдаленных районов города, переход на регулируемые тарифы, эффективный контроль за пассажирскими перевозками, а также повышение безопасности перевозок пассажиров.

В начале года администрация Петрозаводска утвердила комплексную схему организации дорожного движения на территории города, значительная часть которой посвящена работе общественного транспорта.

Подробнее о деталях реформы читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-10-30 12:37:11
Слово "реформа" вызывает неприятные ассоциации. Сколько этих реформ объявлялось, а лучше не стало! Генин бизнес очень кому-то приглянулся, вот и вся реформа.
бюджет
2020-10-30 11:47:45
Вот так то! Транспортную проблему годами решить не могут. Раньше и жилье, и заводы, и колхозы строили, и все успевали.
тетка
2020-10-30 12:25:12
бюджет, да, и денег на все хватало, и чиновники не размножались, как тараканы.
бармалей
2020-10-30 11:43:31
Сотни тысяч людей, богато обеспеченных людей, будут стремиться в Васюки. Во-первых, речной транспорт такого количества людей поднять не сможет. Следовательно, НКПС построит железнодорожную магистраль Москва — Васюки. Это — раз. Два — это гостиницы и небоскребы для размещения гостей. Три — это поднятие сельского хозяйства в радиусе на тысячу километров: гостей нужно снабжать — овощи, фрукты, икра, шоколадные конфекты. Дворец, в котором будет происходить турнир, — четыре. Пять — постройка гаражей для гостевого автотранспорта. Для передачи всему миру сенсационных результатов турнира придется построить сверхмощную радиостанцию. Это — в-шестых. Теперь относительно железнодорожной магистрали Москва — Васюки. Несомненно, таковая не будет обладать такой пропускной способностью, чтобы перев езти в Васюки всех желающих. Отсюда вытекает аэропорт «Большие Васюки» — регулярное отправление почтовых самолетов и дирижаблей во все концы света, включая Лос-Анжелос и Мельбурн.
Ослепительные перспективы развернулись перед васюкинскими любителями. Пределы комнаты расширились. Гнилые стены коннозаводского гнезда рухнули, и вместо них в голубое небо ушел стеклянный тридцатитрехэтажный дворец шахматной мысли. В каждом его зале, в каждой комнате и даже в проносящихся пулей лифтах сидели вдумчивые люди и играли в шахматы на инкрустированных малахитом досках. Мраморные лестницы действительно ниспадали в синюю Волгу. На реке стояли океанские пароходы. По фуникулерам подымались в город мордатые иностранцы, шахматные леди, австралийские поклонники индийской защиты, индусы в белых тюрбанах — приверженцы испанской партии, немцы, французы, новозеландцы, жители бассейна реки Амазонки и, завидующие васюкинцам, — москвичи, ленинградцы, киевляне, сибиряки и одесситы. Автомобили конвейером двигались среди мраморных отелей. Но вот — все остановилось. Из фешенебельной гостиницы «Проходная пешка» вышел чемпион мира Хозе-Рауль Капабланка-и-Граупера. Его окружали дамы. Милицион ер, од етый в специальную шахматную форму (галифе в клетку и слоны на петлицах), вежливо откозырял. К чемпиону с достоинством подошел одноглазый председатель васюкинского клуба четырех коней. Беседа двух светил, ведшаяся на английском языке, была прервана прилетом доктора Григорьева и будущего чемпиона мира Алехина. Приветственные клики потрясли город. Хозе-Рауль Капабланка-и-Граупера поморщился. По мановению руки одноглазого к аэроплану была подана мраморная лестница. Доктор Григорьев сбежал по ней, приветственно размахивая новой шляпой и комментируя на ходу возможную ошибку Капабланки в предстоящем матче с Алехиным.
протестанутый
2020-10-30 11:08:39
Вечнонедоаольные заранее недовольны
Os
2020-10-30 11:03:16
Хуже вряд ли уже будет, в той же Твери, про которую говорится в проекте, общественный транспорт также деградировал, выделили деньги из федерального бюджета, хоть что-то стало ходить. Но ценой ликвидации троллейбуса (но он бы и сам умер).
Juniper59
2020-10-30 10:49:25
Чего-о?
В городе будут только низкопольные стандартно раскрашенные автобусы не старше двух лет?))))))))
И это пишут люди, которые при жалобах на срывы расписания и ржавый транспорт отвечают, что, к сожалению, не имеют рычагов влияния на перевозчиков, и которые выпускают на улицы троллейбусы производства СССР?
Видимо, единственным детищем реформы станет "создание специального органа". А что, орган - это в организме города оченно нужная весчь.
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