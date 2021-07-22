Готовятся новые меры по борьбе с курением

Минздрав планирует проработать новые меры для борьбы с курением.

Об этом написал замглавы ведомства Олег Салагай в своем Telegram-канале.

«Для обеспечения устойчивого снижения бремени никотиновой зависимости важно разрабатывать и принимать новые меры», — написал он.

Замминистра перечислил предлагаемые меры, например, роизводство стандартных по размеру и обезличенных упаковок, 75 процентов площади которых должны занимать рисунки или фотоизображения о вреде курения

О других способах, предлагаемых Минздравом, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».