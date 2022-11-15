Готовность к труду и обороне подтвердили 29 тысяч жителей Карелии

В автоматизированной информационной системе ГТО зарегистрировались почти 29 тысяч жителей Карелии, которые таким способом официально подтвердили сдачу нормативов.

Об этом сообщили в министерстве образования и спорта республики.

Нормативы сдают в специальных центрах тестирования ВФСК «Готов к труду и обороне». В Карелии работают 20 таких центров.

Те, кто сдает норматив, получают знаки отличия.

За последние несколько лет по федеральному проекту «Спорт — норма жизни» в 14 городах и посёлках Карелии были установлены уличные спортивные комплексы ГТО, где могут заниматься все желающие.