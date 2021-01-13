Готовые квартиры в центре

В декабре 2020 года компания "Век" завершила строительство нового объекта в центре Петрозаводска – жилого комплекса бизнес-класса "Жемчужина".

Новостройка имеет уникальное месторасположение: с одной стороны – 15 минут, и вы окажетесь на проспекте Ленина, с другой стороны – прямо перед домом раскинулся самый большой городской парк Лососинский с речкой. Новый дом состоит из двух секций: 5 и 16 этажей, и в нем всего 72 квартиры по 3-4 на этаже. Уровень комфорта каждого элемента системы жилого комплекса по праву можно назвать высочайшим:

• Закрытая территория

• Элегантные дизайнерские холлы

• Просторные и продуманные планировки от 2-х до 4-х комнатных квартир

• Потрясающие виды из окон

• Автоматизированный подземный пакринг

• Система видеонаблюдения и контроля

Кроме того, ближе к пересечению улиц Анохина и Гоголя компания реализовала уникальный проект жилого комплекса "Симфония". Потрясающая благоустроенная территория, уют и тишина – даже не верится, что все находится вблизи оживленной части города.

Пожалуй, это единственный случай строительства двух комплексов бизнес-класса с таким выгодным месторасположением: в центре Петрозаводска. А какая у новостроек эффектная архитектурная подсветка! Фотография не может передать всей красоты, это обязательно надо видеть вживую.

Стоит ли говорить, что квартиры пользуются повышенным спросом. В продаже осталось буквально считанное количество 3-х и 4-х комнатных вариантов, а также еще есть выбор мест в подземном паркинге. Забронировать все, что вам необходимо, вы можете самостоятельно на сайте или по тел. офиса продаж 33-00-43.

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